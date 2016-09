Dan Klein --- 20.09.2016 - 08:55

Eysturkommuna hevur í dag fingið nýggja heimasíðu. Nýggja heimasíðan er munandi meira brúkaravinarlig til fartelefonir, umframt at hon hevur fleiri hentleikar til borgaran.





- Vit hava seinastu árini sæð, at alsamt fleiri vitja heimasíðuna við fartelefonini, sigur Jóhan Christiansen, borgarstjóri. Vit mettu tað av stórun týdningi, at borgarar eisini hava lætta atgongd til upplýsingar og tænastur á síni snildfon, og hetta var gamla heimasíðan ikki sniðgivin til.





Umframt at vera lættari at lesa á fartelefonini, hevur nýggja síðan ymsar nýggjar hentleikar: Oyðubløð eru løtt at finna og fylla út á heimasíðuni Ein nýggj kort-tænasta ger tað møguligt hjá borgarum at síggja yvirlit yvir matrikul, leiðingar o.a. í kommununi. Harafturat er leitirúturin á heimasíðuni serliga mentur til at gera tað lætt hjá borgarum at finna tað, sum tey hava tørv á.





Umframt tíðindi og kunning er ein nýggjur táttur tikin upp á nýggju heimasíðuni, har fokus verður sett á fjølbroytta vinnu- og mentanarlívið í kommununi. Við jøvnum millumbili verða greinar lagdar út um verkætlanir, fyritøkur og tiltøk í kommununi.





- Vit eru sera fegin um nýggju heimasíðuna og samstarvið við Beak, sum hevur ment nýggju síðuna, sigur Jóhan. Vit bjóða borgarum og øðrum vælkomnum at vitja síðuna, fylgja okkum á Facebook fyri at frætta um hvat rørir seg í kommununi, og at geva okkum afturmelding um, hvat vit kunnu gera betur.





Nýggja heimasíðan hjá Eysturkommunu er at finna á www.eysturkommuna.fo