Justitsministeriets departementschef, Johan Legarth (nr. 4 fra v.), forklarede sig fredag for Minkkommissionen. Han fortalte blandt andet, at Barbara Bertelsen (nr. 3 fra v.) bad ham fjerne en central sætning fra mødematerialet for at skabe bedre balance (Arkivfoto fra 2016, hvor de to er på vej ind for at takke for Ridderkorset) Foto: Bjarne Luthcke/Ritzau Scanpix

Få det vigtigste fra Minkkommissionen: Barbara Bertelsen fik fjernet sætning fra minkmateriale

Granskningen af beslutningen om aflivningen af mink løber fra starten af oktober og cirka to måneder frem. Få overblik over de vigtigste pointer fra afhøringerne her.

Andreas Arp

Journalist og redaktør

Kristine Korsgaard

Journalist