Daværende miljø- og fødevareminister, Mogens Jensen (S), og hans særlige rådgiver, Søren Andersen (tv.), som lørdag blev afhørt af Minkkommissionen. (Arkiv) Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Få det vigtigste fra Minkkommissionen: Det sejler

Granskningen af beslutningen om aflivningen af mink løber fra starten af oktober og cirka to måneder frem. Få overblik over de vigtigste pointer fra afhøringerne her fra 21. november 2021 kl 00:16.

Foto: Daværende miljø- og fødevareminister, Mogens Jensen (S), og hans særlige rådgiver, Søren Andersen (tv.), som lørdag blev afhørt af Minkkommissionen. (Arkiv) Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Få det vigtigste fra Minkkommissionen: "Det sejler" - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Andreas Arp

Journalist og redaktør



Kristine Korsgaard

Journalist