Minkkommissionen begyndte onsdag afhøringerne om Rigspolitiets rolle i minksagen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Få det vigtigste fra Minkkommissionen: Topembedsmænd afviste kendskab til omstridte actioncards

Granskningen af beslutningen om aflivningen af mink løber fra starten af oktober og cirka to måneder frem. Få overblik over de vigtigste pointer fra afhøringerne her.

Foto: Minkkommissionen begyndte onsdag afhøringerne om Rigspolitiets rolle i minksagen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Få det vigtigste fra Minkkommissionen: Topembedsmænd afviste kendskab til omstridte actioncards - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Andreas Arp

Journalist og redaktør

Kristine Korsgaard

Journalist