Billeder fra den virtuelle tour i FÆNGSLET, Horsens.

Få et unikt indblik i livet bag tremmerne i Horsens

Dan Klein --- 22.03.2017 - 08:15

Nu kan du dykke ned i den danske kriminalhistorie på en ny og levendegjort måde med Google Streetview.









Jeg håber det kan være en god historie for dig, da denne virtuelle tour gør det muligt at opleve FÆNGSLET i Horsens helt tæt på uden at tage turen hele vejen til Horsens.





Denne virtuelle tur er et gennemført interaktivt redskab – udarbejdet I samarbejde med FÆNGSLET og Expedia Danmark -, som både fungerer som virtuel tur, der tager dig gennem gangene i den gamle fængsel samt et informativt redskab, som præsenterer spændende fangefortællinger undervejs.





Du kan blandt andet se og lære om:

• De indsattes første møde med fængslet i slusen.

• Turen til sygeafdelingen

• Overførsel til sikringscelle- eller isolationsafdeling

• Særafdelingen for rockerne

• Besøg i arresten, der normalt er lukket for offentligheden.

• Historier om bl.a. rovmorderen Johan Bulotti, Justitsminister

Peter Adler Alberti samt udbryderkongen Carl August Lorentzen

Tag en virtuel tur i det notoriske fængsel her: expedia.dk/vc/c/faengslet-horsens





I 2006 ophørte Statsfængslet sin status som fængslet og i stedet blev transformeret til det fængselsmuseum, koncertsted og konferencecenter og hotel, som vi kender i dag. Det lille fængselsmuseum er blevet udvidet, så det nu giver plads til sin samling af genstande med relation til fængslet – den største af sin art i verden. Du kan blandt andet se den økse, der blev brugt ved den sidste henrettelse i Danmark, hjemmelavede tatoveringssæt samt alverdens andre kreative fængselsaggregater.





MUSEUMS+HERITAGE AWARD 2016 - museumsverdens svar på The Oscars – kårede den fængslende oplevelse til bedste udenlandske museumsoplevelse! Ganske imponerende, når man tænker på, at Horsens Statsfængsel for lidt over 10 år siden stadig var et reelt fængsel, der i mere end 150 år husede nogle af landets værste forbrydere.