Færøernes Kristina Háfoss bliver ny direktør for Nordisk Råd

Nordisk Råds præsidium har på sit møde den 14. december besluttet at udnævne Kristina Háfoss til direktør for rådets sekretariat i København.

Háfoss er parlamentariker i Færøernes Lagting, hvor hun repræsenterer partiet Tjóðveldi. Hun var Færøernes finansminister i perioden 2015-2019. Kristina Háfoss er født i 1975 og har ud over politikken også en karriere i forsikringsbranchen bag sig. Hun er økonom og jurist.

Posten som rådsdirektør bliver ledig fra den 1. februar, når den nuværende direktør, Britt Bohlin, afgår.

Kristina Háfoss glæder sig utroligt meget til sit nye arbejde.

– Landene har mange vigtige opgaver foran sig i de kommende år, siger Kristina Háfoss. Det er en stor ære for mig at få mulighed for at arbejde med Nordisk Råd og præsidiet, understreger den kommende direktør. Hun nævner genrejsningen efter COVID-19, Arktis, digitaliseringen og klimaet.

– Jeg ser virkelig frem til at arbejde med at løse disse udfordringer sammen med Nordisk Råd, siger Kristina Háfoss.

Bertel Haarder bliver præsident for Nordisk Råd fra årsskiftet, og han er meget glad for valget af den nye direktør.

– Med Kristina Háfoss får Nordisk Råd en utroligt veluddannet og velforberedt direktør, som har stor erfaring med offentlig administration. Det gælder ikke mindst digitalisering, som vi i fremtiden får større og større behov for, når vi skal rejse mindre og holde færre fysiske møder, siger Haarder.

– Det glæder mig også, at vi nu får den første rådsdirektør fra Rigsfællesskabet, dvs. kongeriget Danmark, og så endda en topkvalificeret færing.

Både Færøernes og Danmarks første rådsdirektør

Ifølge Helsingforsaftalen, som er grundlaget for det nordiske samarbejde, er Færøerne, Åland og Grønland ikke fuldstændig ligestillet med de fem nationalstater i regionen, Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island.

– Heldigvis er der på trods af dette ikke noget til hinder for, at vi overdrager ansvaret af hele vores administration til en færing, understreger Bertel Haarder. Det her er et godt eksempel på samarbejdsånden i Nordisk Råd, som vi har så stort behov for i disse coronatider, hvor samarbejdet hele tiden sættes på prøve, siger han.

Den nuværende præsident for Nordisk Råd, Silja Dögg Gunnarsdóttir, er enig med Bertel Haarder.

– Vi er meget glade for at få Kristina Háfoss med om bord i Nordisk Råd, siger hun.

Kristina Háfoss tiltræder som rådsdirektør 1. februar 2021.