Færøsk ildsjæl modtager Helene Elsass Prisen 2021

Færøske Katrin Jacobæus har fået tildelt Helene Elsass Prisen 2021 for sin imponerende og engagerende indsats for mennesker med cerebral parese på de nordatlantiske øer. Med prisen følger 150.000 kroner.

Helene Elsass Prisen tildeles en person, der har gjort en særlig indsats for mennesker med cerebral parese (CP). Og det er præcis, hvad årets prismodtager har gjort. Uden andet motiv end at hjælpe andre mennesker har færøske Katrin Jacobæus arbejdet for at forbedre forholdene for mennesker med cerebral parese på Færøerne.

Det har hun gjort via sit arbejde som fysioterapeut på Landssygehuset i Thorshavn, som initiativtager til

indførelsen af CPOP-opfølgningsprogrammet og som nyudnævnt formand for CP-foreningen på Færøerne.Prisen blev overrakt af H.K.H. Prinsesse Benedikte, der er protektor for både Elsass Fonden og CP Danmark, ved et arrangement i Elsass Fonden den 24. august.

- På dagen, hvor de Paralympiske Lege begynder, er det en stor ting at kunne uddele Helene Elsass Prisen.

Samtidigt er det året, hvor fondens stifter, Helene Elsass, kunnet have fejret sin 100-års fødselsdag. Helenes far, Ludvig Elsass, havde et motto, som lyder: ”I medgang på vagt - i modgang dobbelt kraft!” Uden at vide det, ramte han plet i forhold til Parasport Danmarks motto for legene i år:

“Ingen vinder alene!”, fordi der skal dobbelt kraft i mere end én forstand til at yde en ekstraordinær indsats - især når man har “særlige udfordringer”. Dette har årets prismodtager taget til sig, og i den grad kæmpet for, og fået så fin succes med, siger Elsass Fondens formand, Nick Elsass.

CP Danmarks landsformand er enig i, at prisen falder på det helt rigtige sted.

- De geografiske vilkår og det forhold, at der kun er relativt få mennesker på Færøerne, der har CP tæt inde på livet, gør det ekstraordinært udfordrende at arbejde frivilligt for at forbedre vilkårene for mennesker med CP. Derfor er jeg utrolig stolt over, at vi med Helene Elsass Prisen kan påskønne og støtte det enormt værdifulde arbejde, som Katrin og CP Foreningen på Færøerne udfører. Prisen kan ikke falde et bedre sted, siger CP Danmarks landsformand, Pia Allerslev.

Større fokus på CP-området

Katrin er uddannet i Danmark, og i studietiden var hun handicaphjælper for en pige med cerebral parese.

Her opstod hendes interesse for CP-området, en interesse der har fulgt hende i arbejdslivet. På sygehuset i Thorshavn erfarede hun, at der faktisk var ret mange børn med CP, men det stod ikke klart, hvilken behandling de skulle have, og der var ikke fokus på den kognitive side af cerebral parese.

Også lovgivningsmæssigt fandt Katrin ud af, at man var langt bagud på Færøerne, ikke kun omkring

behandling, men også mulighederne videre i livet med støtte til skole, uddannelse og bolig.

Derfor meldte hun sig ind i den færøske CP-forening, der drives på frivillig basis. Foreningen havde i flere år kørt uden de store armbevægelser, men efter Katrin blev valgt som formand, har hun nu sammen med bestyrelsen igangsat en plan, der skal øge kendskabet til foreningen og ikke mindst til CP-gruppens behov, som ikke har fyldt særligt meget i samfundet.

Denne imponerende og engagerende indsats er Katrin Jacobæus nu blevet hædret for med Helene Elsass

Prisen 2021.