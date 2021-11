Fagforeningernes medlemmer, som stiller op til kommunalvalget, gør det i høj grad for Socialdemokratiet. DF er størst blandt de borgerlige partier, som dog kun udgør en meget lille del af kandidaterne. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

Fagbevægelsens byrådskandidater holder sig til Socialdemokratiet

Et stort flertal af de byrådskandidater, som er medlem af de største, private fagforeninger under FH, stiller op for Socialdemokratiet og kun en mindre andel for DF og SF. Ifølge valgforsker er der lokalt en meget tæt relation mellem de traditionelle forbund og partiet, som for to år siden genvandt titlen som det største arbejderparti.

Rikke Brøndum

Journalist og redaktør