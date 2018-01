Faldarar um fokus økini í Horizon 2020

Dan Klein --- 24.01.2018 - 09:30

Arbeiðsprogrammini í Horizon 2020 fyri árini 2018-2020 eru býtt sundur í øki og evni. Nógv evni eru tvørgangandi og tað kann vera torført at leita eftir viðkomandi øki.





Økini eru skipað í Focus Areas. Fyri at gera tað lættari at fáa íblástur til komandi verkætlan, so eru fýra faldarar givnir út, sum greiða frá hesum fokus økjum.





Tak faldara niður her:





CIRCULAR ECONOMY RESEARCH AND INNOVATION: http://www.gransking.fo/media/2894/ce_booklet.pdf

DIGITISATION RESEARCH AND INNOVATION: http://www.gransking.fo/media/2895/dt_booklet.pdf

SECURITY RESEARCH AND INNOVATION: http://www.gransking.fo/media/2896/su_booklet.pdf