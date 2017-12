Fasti Gerðarrættir ógyldar verkfallið – verkfallið avlýst

Dan Klein --- 16.12.2017 - 09:43

Hóast viðhald í, at krøvini um undantøk hjá Almannaverkinum ikki skuldi gangast á møti, so var úrskurðurin hjá Fasta Gerðarrætti hóast tað, at undantøk skulu fráboðast í samband við verkfall.





Tí er herðaða verkfallið avlýst.