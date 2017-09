Felags norðurlendsk støða ímóti matchfixing

Dan Klein --- 14.09.2017 - 09:30

Norðurlendsku ítróttasambondini samstarva um at steðga matchfixing





Á Nordic Meeting 8.-9. september vóru øll norðurlendsku ítróttasambondini umboðaði. Ma. Blivu matchfixing og javnstøða í ítrótti umrødd.





Á ráðstevnuni varð avgjørt, at samstarva í bardaganum ímóti matchfixing. Matchfixing er ein vaksandi trupulleiki, og eru smærri samfeløg serliga útsett og viðbrekin. Norðurlendsku ítróttasambondini avgjørdu at arbeiða saman um, at verða fyrsta stórøki í heiminum við felags støðu ímóti matchfixing.





Avgjørt varð, at norðurlendsku ítróttasambondini í framtíðini eiga at leggja størri orku í, at arbeiða fyri javnstøðu í ítrótti. Kyndsbýtið er enn í ov stóran mun avskeplað, og ynskja ítróttsambondini, at kynini eru javnari umboða í nevndum, venjarasessum og øðrum týðandi sessum.





Ítróttasambondini samdust um, at neyðugt er í størri mun enn fyrr, at hyggja at spurninginum um upptøku av ítróttagreinum, sum fyrr ikki hava fingið luta luttøku í ítróttasambondunum.





Umboðini vóru til døgurða hjá Tórshavnar Kommunu, har Annika Olsen, borgarstjóri, m.a. tosaði um týdningin av felags samstarvi í norðurlondum. Eisini varð vitja í Sunda Kommunu og var Heðin Zachariassen, borgarstjóri, vertur fyri døgurða. Borgarstjórin vísti á týdningin, sum menning av ítróttinum hevur fyri øktum trivnað í kommununi.