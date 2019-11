Ferðavinnan vitjar vesturi í Vágum

Fríggjadagin 15. november skipar Ferðavinnufelagið í tøttum samstarvi við Visit Vágar fyri økisvitjan vesturi í Vágum.



Ferðalagið fer við bussi úr Vinnuhúsinum fríggjadagin kl. 13.00, og síðani verður vitjað sambært skránni niðanfyri.



Tiltakið er bert fyri limir í Ferðavinnufelagnum. Tilmelding á industry@industry.fo í seinasta lagi hósdagin 14. november kl. 12.00. Ferðalagið fer við bussi úr Vinnuhúsinum fríggjadagin kl. 13.00, og síðani verður vitjað sambært skránni niðanfyri.Tiltakið er bert fyri limir í Ferðavinnufelagnum. Tilmelding áí seinasta lagi hósdagin 14. november kl. 12.00.





Skrá:

- Fráferð úr Tórshavn

- Fiskastykkið

- Kálvalíð

- Krígssavnið

- Smátturnar í Bø

- Pakkhúsið

- Gásadalsgarður

- Hotel Vágar

- Vit enda í Suppugarðinum í Havn, har tey bjóða Ramen og okkurt at drekka



Fyrstu ferð Ferðavinnufelagið skipaði fyri eini økisvitjan var í september í fjør. Tá var vitjað á Sandoynni, og skráin løgd til rættis í tøttum samstarvi við Visit Sandoy. Felagið er farið undir hetta átak fyri at kasta ljós á ferðavinnutilboðini kring landið og at skapa karmar fyri, at økini fáa marknaðarført síni øki fyri limum í felagnum, og at limafyritøkurnar somuleiðis fáa meira vitan um økið, sum kann verða við til, at tær fara at brúka økið meira í framtíðini.



Ferðavinnufelagið vónar, at tað verður góð undirtøka fyri økisvitjanini vesturi í Vágum, og at felagið á henda hátt framhaldandi kann verða við til at økja um kunnleikan um ferðavinnutilboðini kring landið.