Ferðavinnustevnan 20. mars 2020 verður í Kongshøll og SILO

Árliga Ferðavinnustevnan, sum Ferðavinnufelagið skipar fyri, verður, sum áður boðað frá, tann 20. mars.





Ferðavinnustevnan verður í ár hildin í Kongshøll, og veitslan um kvøldið verður í SILO. Høvuðsevnið á Ferðavinnustevnuni í ár er vinnuferðavinna, ofta nevnd MICE ferðavinna (Meetings, Incentives, Conferences og Exhibitions). Ferðavinnustevnan verður sum vanligt skipað við ráðstevnu um dagin og veitslu um kvøldið, tá eisini heiðursbrøv í ferðavinnuni verða handað.



Boðað verður frá, tá ið møguligt verður at tekna seg til Ferðavinnustevnuna.



Tilnevningar til heiðursbrøv kunnu saman við grundgevingum sendast sum boð til Ferðavinnufelagið á Facebook ella við telduposti til birita@industry.fo til og við fríggjadagin 13. mars.



Í dómsnevndini sita umboð fyri Ferðavinnufelagið, Visit Faroe Islands og Kunningarstovurnar.



Heiðursbrævabólkarnir:



Ársins ferðavinnufólk

Tey, ið gera eitt stórt og týdningarmikið arbeiði í gerandisdegnum, og sum dagliga eru í beinleiðis sambandi við ferðafólkini. Fólk sum eingin í ferðavinnuni kundi verið fyriuttan.



Ársins eldsál

Tey, sum hava útmerkað seg við ótroyttiligum ágrýtni, framsóknum hugburði og brennandi huga fyri tí, sum tey hava lagt fyri dagin.



Ársins nýbrot

Tey, sum hava dirvi og hugflog til at bróta upp úr nýggjum, sum hava fingið eitt nýtt hugskot og gjørt tað til veruleika. Øll kunnu vinna ársins nýbrot: einstaklingar, virkir, stovnar og felagsskapir. Treytin er bert, at tey í farna árinum skulu hava gjørt okkurt serliga nýhugsandi, sum er við til at menna útboðið og støðið á ferðavinnutænastum í Føroyum.