Fíggjarmálaráðið gjørt semju við sjúkrarøktarfrøðingarnar

Dan Klein --- 21.11.2017 - 09:38

Landsstýrið hevur gjørt semju um nýggjan 2 ára sáttmála við sjúkrarøktarfrøðingarnar.





Semjan varð undirskrivað í Leigubúðini í Tinganesi í kvøld. Verkfallið hjá sjúkrarøktarfrøðingunum er avlýst.





”Fegin um, at vit við hesi semju fremja eitt stórt átak fyri at lyfta lønina hjá sjúkrarøktarfrøðingum. Sjúkrarøktarfrøðingar eru millum teir fakbólkar, ið hava verið afturúrsigldir í áravís, og er tíðin komin til, at vit skulu lyfta henda og ávísar aðrar fakbólkar komandi tíðina.





Munandi hækking av lønarendastigi upp í 34.000 kr., eftirløn á førleikaviðbøtir, hækking av leiðslulønum, umframt ein heilt nýggj lønarskipan, eru øll partar av semjuni, ið fer at geva sjúkrarøktarfrøðingum eitt søguliga stórt lønarlyft”, sigur Kristina Háfoss, landsstýriskvinna í fíggjarmálum.