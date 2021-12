Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Finanslov: Regeringen og partier vil have mere strøm fra havvind

I en delaftale for næste års finanslov er regeringen og en række partier enige om at udbygge med yderligere to GW havvind inden 2030. Samtidig skrues der op for CO2-fangst og klimabistand.

Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Finanslov: Regeringen og partier vil have mere strøm fra havvind - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Morten Øyen

Redaktør