Myndin lýsir tær tríggjar meginreglurnar, sum MSC arbeiðir eftir í sínum góðkenningum.

Fiskivinnan stovnar felag at fremja burðardygd

Í nógv ár hevur føroyska fiskivinnan samstarva um at fáa altjóða góðkenning av føroyska fiskiskapinum sum burðardyggan. Nú hevur fiskivinnan tikið enn eitt stig á burðardyggu leiðini og stovna felag til at røkja hetta virksemi og røkka framfýsnum málum.

FISF er felag hjá føroysku fiskivinnuni, hvørs endamál er at gera fiskavørur frá burðardyggum fiskiskapi meira atkomiligar fyri heimsins tilvitaðu forbrúkarar. Ítøkiliga vil felagið virka fyri at fáa altjóða góðkenningar av føroyskum fiskiskapi sum burðardyggan og fremja neyðug átøk í vinnuni til tess at røkka hesum. Ein fortreyt fyri hesum virksemi er, at føroyska granskingarumhvørvið, serliga Havstovan, áhaldandi veitir nøktandi hagtalsligar greiningar av støðuni hjá fiskastovnunum.

Virksemi snýr seg um burðardygd

Í Føroyum hevur fiskivinnan í stóran mun valt at latið felagsskapin Marine Stewardship Council (MSC) borga fyri altjóða góðkenning og yvirvøku av fiskiskapi okkara.

Við at velja fiskavørur við MSC-merkinum stuðlar brúkarin fiskiskapi, ið verjir havumhvørvi okkara og eggjar øðrum at gera tað sama. MSC-góðkenningin byggir á tríggjar meginreglur:

(1) Fiskiveiðan skal vera burðardygg fyri stovnin.

(2) Atknýtta vistskipanin skal varðveitast.

(3) Fiskiveiðuskipanin skal liva upp til hóskandi krøv.

Gisli Gislason frá MSC hevur verið samstarvsfelagi hjá føroysku fiskivinnuni øll árini:

”Í Grønlandi, Íslandi og Noregi skipaði fiskivinnan seg í felag í samstarvinum við MSC, meðan vinnan í Føroyum hevur brúkt MSC hvør sær. Á tiltaki hjá Fiskivinnugransking í 2013 nevndi eg í eini framløgu hugskotið, at vinnan í Føroyum kundi skipað virksemi við burðardygd í eitt felag fyri øll í fiskivinnuni. Eg eri sera fegin um, at føroyska fiskivinnan nú hevur valt at skipað seg í einum felag, sum fæst við altjóða góðkenningar av burðardygd. Hetta fer at styrkja menningina og vitanardeilingina í føroyskari fiskivinnu.”

Myndin lýsir tær tríggjar meginreglurnar, sum MSC arbeiðir eftir í sínum góðkenningum.

Higartil hevur MSC givið føroyskari fiskiveiðu fleiri góðkenningar, millum hesar eru: Fiskiskapinum eftir toski, hýsu og upsa í Barentshavinum (í 2012), upsafiskiskapin undir Føroyum (í 2013) og fiskiskapin eftir longu og brosmu undir Føroyum (í 2018). Fiskiskapurin eftir hýsu og toski undir Føroyum verður væntandi góðkendur í heyst.

FISF fer framyvir at standa fyri enn fleiri MSC góðkenningum av føroyskari fiskiveiðu, bæði at røkja verandi og at fáa nýggjar góðkenningar. Í løtuni verður arbeitt við at fáa eina MSC góðkenning av fiskiskapinum eftir toski og hýsu undir Føroyum, og væntar FISF at koma á mál við hesi góðkenning seinni í ár. Eisini er gongd í verkætlan at fáa eina MSC undangóðkenning av fiskiskapinum eftir reyðsprøku og tungu í føroyskum sjógvi.

Felagið er skipað við ráð og nevnd

Felagið hevur eitt ráðgevandi ráð við umboðum fyri luttakandi fyritøkurnar.

Umboðini eru:

Jens Pauli Petersen, Faroe Origin, Magnus Jespersen, Delta Seafood og TG Seafood, Jógvan Hansen, Kósin, Fiskavirkið (PRG), Pall Gregersen, Vaðhorn, Jógvan Gregersen, Martin Olsen, Sandoy Seafood, Joen Magnus Rasmussen, Tavan, Eirikur á Húsamørk, Faroe Marine Products (FMP).

Landingarmiðstøðirnar: Elsubeth Poulsen, NFCS í Klaksvík, Pole Joensen, Barðið í Tórshavn, Danial Hansen Bátafiskur á Eiði, Niclas Davidsen, Landingarmiðstøðin á Toftum, umframt landingarmiðstøðirnar hjá omanfyri nevndu virkjum.

Og frá hesum sølufeløgum:

Eydnar á Roykheyggi, Nevið Fiskaeksport, Regin Mikkelsen, Rainbow Seafood og Bjarne Benedikt Petersen, Atlantic Seafood.

Frystilínuskipini eru øll við, tey eru Eivind, Jákup B, Jógvan I, Kambur, Klakkur, Pison, Polarstjørnan, Stapin og Vesturhavið. Harumframt verksmiðjutrolararnir Akraberg, Enniberg, Gadus og Sjúrðarberg, sum fiska botnfisk í Barentshavinum.

Aðrar fyritøkur eru vælkomnar at gerast partur av FISF, um tær ynskja at handfara MSC góðkendan fisk.

Ráðið skal hoyrast og verða við til at leggja ætlanir fyri virksemi felagsins, serliga viðvíkjandi góðkenningum av øðrum fiskasløgum, sum enn ikki eru góðkend.

Nevnd felagsins hevur havt sín fyrsta regluliga fund. Nevndin er mannað av Hanus Hansen, Anfinn Olsen, Alfred Petersen og Jan Højgaard. Hanus Hansen er nevndarformaður. Stjóri felagsins er Durita í Grótinum, sum er matvøruverkfrøðingur og hevur drúgvar royndir í føroysku fiskvinnuni. Stovnarar felagsins eru Framherji og JFK.

Meira kunning um virksemi felagsins og um MSC er á heimasíðu felagsins, www.fisf.fo.