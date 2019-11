Fiskivinnan úr ymiskum sjónarhornum

Suðurstreymoyar tjóðveldisfelag skipar fyri almennum tiltakið í Smæruni, mikud. tann 20 nov. undir heitinum “Fiskivinnan úr ymiskum sjónarhornum”.



Tiltakið byrjar klokkan 19:00, og endar í seinasta lagi klokkan 21:00. Tríggjar framløgur verða, og aftaná hesar verður høvi hjá luttakarum at seta fram spurningar ella viðmerkingar til framløgurnar og/ella kjakið sum heild.



Framløguhaldararnir verða:

Kári Petersen, búskaparfrøðingur.

Árni M Dam, fyrrv. skrivari í Føroya Reiðarafelag.

Ingolf S Olsen, fyrrv. tinglimur og framsøgumaður í fiskivinnumálum.



Eftir nýggja uppskotinum er tilfeingið formelt enn fólksins ogn, men samstundis verða loyvini løgd um til 12 ára loyvir, og skulu leingjast á hvørjum ári, við einum ári, sokallaði rullandi 12 ára fiskiloyvir.

Hetta merkir við øvugdømi at um loyvishavari skal missa loyvið, so krevjast trý fólkavald løgting á rað at siga nei til at leingja loyvið við einum árið, 12 samanhangandi ár. Hvussu sannlíkt er hetta ? og hvønn týdning hevur orðingin fólksins ogn tá ?



Tað finnast nógvir aðrir viðkomandi spurningar, og nógvar viðkomandi viðmerkingar tá umræður okkara dýrasta tilfeingi. Hesar spurningar kunnu tit møguliga sjálvi seta á tiltakinum.



Vónandi síggjast vit í smæruni mikukvøldið



Við tjóðveldiskvøðu





Nevndin

Emil Hermansen, form. í SST