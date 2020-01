Fjúrtan nýggir ph.d.-arar í 2019

Sambært skrásetingunum hjá Granskingarráðnum hava fjúrtan føroyingar lokið ph.d.-prógv í 2019. Fimm av hesum verkætlanunum eru partvís fíggjaðar úr Granskingargrunninum og Sjúkrakassagrunninum.



10. januar vardi Guðrun Winther ph.d. ritgerð sína á Århus Universiteti. Ritgerðin kallast: ”Early Life Programming of Brain and Behaviour”. Les meira 10. januar vardi Guðrun Winther ph.d. ritgerð sína á Århus Universiteti. Ritgerðin kallast: ”Early Life Programming of Brain and Behaviour”. Les meira her



22. januar vardi Bárður Eyjólfsson Ellendersen ph.d.-ritgerð sína á Aarhus Universiteti. Ritgerðin kallast: “Genetic and neuronal control of behavioural organization and action selection in Drosophila”. Les meira 22. januar vardi Bárður Eyjólfsson Ellendersen ph.d.-ritgerð sína á Aarhus Universiteti. Ritgerðin kallast: “Genetic and neuronal control of behavioural organization and action selection in Drosophila”. Les meira her



29. januar vardi Annika Jacobsen ph.d. ritgerð sína við Vrije Universiteit Amsterdam. Ritgerðin kallast: “Reasoning about cell dynamics using network models”. Les meira 29. januar vardi Annika Jacobsen ph.d. ritgerð sína við Vrije Universiteit Amsterdam. Ritgerðin kallast: “Reasoning about cell dynamics using network models”. Les meira her



18. februar vardi Lisa í Garði Patursson ph.d.-ritgerð sína við University of Surrey, Onglandi. Yvirskipaða verkætlanin, sum er sett saman av trimum pørtum, kallast ”The Conceptualisation of Sexuality”. Verkætlanin er stuðlað úr Granskingargrunninum. Les meira 18. februar vardi Lisa í Garði Patursson ph.d.-ritgerð sína við University of Surrey, Onglandi. Yvirskipaða verkætlanin, sum er sett saman av trimum pørtum, kallast ”The Conceptualisation of Sexuality”. Verkætlanin er stuðlað úr Granskingargrunninum. Les meira her



28. februar vardi Marija Todorovic Markovic ph.d.-ritgerð sína á Syddansk Universitet. Ritgerðin kallast: ''Infectious Diseases in the Faroe Islands – Clinical Characteristics and Pathogens (FAPI study)”. Verkætlanin er stuðlað úr Granskingargrunninum. Les meira 28. februar vardi Marija Todorovic Markovic ph.d.-ritgerð sína á Syddansk Universitet. Ritgerðin kallast: ''Infectious Diseases in the Faroe Islands – Clinical Characteristics and Pathogens (FAPI study)”. Verkætlanin er stuðlað úr Granskingargrunninum. Les meira her



9. mai vardi Anna Sofía Fjallheim ph.d.-ritgerð sína á Fróðskaparsetri Føroya. Ritgerðin kallast: ”Opsporing af fødselsdepression på Færøerne - en mixed method validering af screeningsinstrumentet EPDS til systematisk opsporing af kvinder med fødselsdepression i et small-scale society.” Verkætlanin er stuðlað úr Granskingargrunninum og Sjúkrakassagrunninum. Les meira 9. mai vardi Anna Sofía Fjallheim ph.d.-ritgerð sína á Fróðskaparsetri Føroya. Ritgerðin kallast: ”Opsporing af fødselsdepression på Færøerne - en mixed method validering af screeningsinstrumentet EPDS til systematisk opsporing af kvinder med fødselsdepression i et small-scale society.” Verkætlanin er stuðlað úr Granskingargrunninum og Sjúkrakassagrunninum. Les meira her



10. maj vardi Magni Laksáfoss ph.d.-ritgerð sína á Roskilde Universitet. Ritgerðin kallast: "Færøernes økonomi - En analyse af økonomiens dynamik, historie og kilder til velstand". Les meira 10. maj vardi Magni Laksáfoss ph.d.-ritgerð sína á Roskilde Universitet. Ritgerðin kallast: "Færøernes økonomi - En analyse af økonomiens dynamik, historie og kilder til velstand". Les meira her



21. mai vardi Urd Grandorf Bak vinnuligu ph.d.-ritgerð sína á DTU. Ritgerðin kallast: “Seaweed cultivation in the Faroe Islands: An investigation of the biochemical composition of selected macroalgal species, optimised seeding technics, and open-ocean cultivation methods from a commercial perspective.” Les meira 21. mai vardi Urd Grandorf Bak vinnuligu ph.d.-ritgerð sína á DTU. Ritgerðin kallast: “Seaweed cultivation in the Faroe Islands: An investigation of the biochemical composition of selected macroalgal species, optimised seeding technics, and open-ocean cultivation methods from a commercial perspective.” Les meira her



21. juni vardi Runa Preeti Ísfeld ph.d.-ritgerð sína á Fróðskaparsetri Føroya. Ritgerðin kallast: "Marriage Migrants to the Faroe Islands: An Analysis of the Life-World of Non-Western Women Married to the Faroe Islands". Verkætlanin er stuðlað úr Granskingargrunninum. Les meira 21. juni vardi Runa Preeti Ísfeld ph.d.-ritgerð sína á Fróðskaparsetri Føroya. Ritgerðin kallast: "Marriage Migrants to the Faroe Islands: An Analysis of the Life-World of Non-Western Women Married to the Faroe Islands". Verkætlanin er stuðlað úr Granskingargrunninum. Les meira her



10. august vardi Atli Ellendersen ph.d.-ritgerð sína á Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba, Paraná, Brasil. Ritgerðin kallast: "Imitare la voce humana: aspectos expressivos do violino no século XVI e início do século XVII". Les meira 10. august vardi Atli Ellendersen ph.d.-ritgerð sína á Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba, Paraná, Brasil. Ritgerðin kallast: "Imitare la voce humana: aspectos expressivos do violino no século XVI e início do século XVII". Les meira her



2. oktober vardi Tórur Biskopstø Strøm ph.d.-ritgerð sína á Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Ritgerðin kallast: "Real-Time Synchronization on Multi-Core Processors" og fevnir um fýra greinar. Verkætlanin er stuðlað úr Granskingargrunninum. Les meira 2. oktober vardi Tórur Biskopstø Strøm ph.d.-ritgerð sína á Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Ritgerðin kallast: "Real-Time Synchronization on Multi-Core Processors" og fevnir um fýra greinar. Verkætlanin er stuðlað úr Granskingargrunninum. Les meira her



21. oktober vardi Pætur Mikal Holm ph.d.-ritgerð sína á SDU. Ritgerðin kallast: "Muscle function, physical function and strength training in patients with knee osteoarthritis". Les meira 21. oktober vardi Pætur Mikal Holm ph.d.-ritgerð sína á SDU. Ritgerðin kallast: "Muscle function, physical function and strength training in patients with knee osteoarthritis". Les meira her



8. november vardi Erling Isholm ph.d.-ritgerð sína á Fróðskaparsetri Føroya. Ritgerðin kallast: ”Fiskivinna sum broytingaramboð hjá amtmanninum - ein kanning av, hvussu amtmaðurin nýtti fiskivinnu til at flyta Føroyar inn í modernaða tíð". Les meira 8. november vardi Erling Isholm ph.d.-ritgerð sína á Fróðskaparsetri Føroya. Ritgerðin kallast: ”Fiskivinna sum broytingaramboð hjá amtmanninum - ein kanning av, hvussu amtmaðurin nýtti fiskivinnu til at flyta Føroyar inn í modernaða tíð". Les meira her



3. desember fekk Sanna Laksá ph.d.-prógv fyri ritgerðina, sum hon vardi 8. mai. Ritgerðin kallast: “Distributing Resources: An Exploration of Auctions and Other Allocation Mechanisms”. Les meira 3. desember fekk Sanna Laksá ph.d.-prógv fyri ritgerðina, sum hon vardi 8. mai. Ritgerðin kallast: “Distributing Resources: An Exploration of Auctions and Other Allocation Mechanisms”. Les meira her





Ph.d. lesandi, ph.d.arar og doktarar skrásettir í Heilagrunninum

Til ber at finna upplýsingar um allar ph.d. lesandi, ph.d.arar, doktarar og aðrar føroyskar granskarar, sum vit vita um, við at fara í Heilagrunnin.



Vit hava eisini ein afturlatnan bólk á Facebook, sum kallast “Føroysk ph.d.lesandi”, har til ber at kunna og samskifta um viðkomandi viðurskifti, eitt nú stuðulsfreistir, skeið, ráðstevnur, ph.d.verjur og útgávur. Til ber at biðja um limaskap Vit hava eisini ein afturlatnan bólk á Facebook, sum kallast “Føroysk ph.d.lesandi”, har til ber at kunna og samskifta um viðkomandi viðurskifti, eitt nú stuðulsfreistir, skeið, ráðstevnur, ph.d.verjur og útgávur. Til ber at biðja um limaskap her



Saknast onkur ph.d.lesandi, ph.d.ari ella annar í Heilagrunninum ella í yvirlitinum omanfyri, frætta vit fegin á Saknast onkur ph.d.lesandi, ph.d.ari ella annar í Heilagrunninum ella í yvirlitinum omanfyri, frætta vit fegin á gransking@gransking.fo