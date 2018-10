FM fyri handverkslærlingar aftur á skránni

Dan Klein --- 17.10.2018 - 08:00

Á øðrum sinni verður skipa fyri FM fyri handverkslærlingum. Hesaferð vera væl fleiri fak við.





Føroya Handverksmeistarafelag er høvuðsfyriskipari av FM fyri handverkslærlingar, sum á fyrsta sinni varð hildið á Torginum í SMS í oktober í fjør, har kappast var í rørsmíð, timbur og hárfríðkan.

Hesaferð hava fyriskipararnir valt at víðka munandi um FM kappingina, við at bjóða kapping í øllum handverksfakunum, sum hava skúlagongd í Føroyum. Fyri at hetta kann gerast veruleiki, er neyðugt at hava fleiri hølir at hýsa FM kappingini.

Torgið í SMS kemur framvegis at vera høvuðskarmur um kappingina, har kappast verður í hárfríðkan, timbur og el. Síðani verða skúlahølini á Glasi og Tekniska skúla í Klaksvík tikin í nýðslu. Á Glasi vera smiðjuútbúgvingarnar maskin, rør og bil, meðan Tekniski skúli í Klaksvík verður vertur fyri kokkakappingini.

FM fyri handverkslærlingar verður skipað sum samstarv millum Føroya Handverksmeistarafelag, Føroya Handverkarafelag, Landsfelag Handverkaranna, Glasir, Tekniska skúla í Klaksvík og Yrkisdepilin.

Komandi FM fyri handverkslærlingar verður 28. februar og 1. mars 2019.