FN’s generalsekretær på officielt besøg i Danmark

Statsminister Mette Frederiksen mødes med FN’s generalsekretær António Guterres, når han besøger Danmark den 10.-11. oktober 2019. Det er António Guterres’ første officielle besøg i Danmark, siden han tiltrådte som FN’s generalsekretær i 2017.



Under sit besøg i Danmark vil han bl.a. deltage i møder med regeringen og Folketinget.



Statsminister Mette Frederiksen udtaler:

”Jeg ser frem til at byde FN’s generalsekretær velkommen i Danmark. Et effektivt og velfungerende FN er afgørende for, at vi i fællesskab kan tage hånd om de globale udfordringer, verden står overfor. Det gælder ikke mindst i forhold til klimaet, hvor Danmark ønsker at gå forrest i verden. Og det gælder i arbejdet med at udvikle et mere retfærdigt og humant asylsystem, der hjælper flere flygtninge tættere på konfliktområderne”.



FN’s generalsekretær deltager, ligesom statsministeren, også i C40 Global Mayor Summit som opfølgning på klimatopmødet i New York.



Statsministeren og generalsekretæren holder møde i Statsministeriet og besøger sammen FN-byen i Københavns Nordhavn, der huser 11 FN-organisationer.





I forbindelse med mødet i Statsministeriet vil statsministeren og generalsekretæren holde et kort pressemøde i Spejlsalen torsdag den 10. oktober 2019 kl. 15.10.