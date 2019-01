Fólk í Hesti fáa nógv fleiri túrar

Landsstýrismaðurin, Heðin Mortensen, og Hilmar Elissaen standa framman fyri Jósup, ið nú ferð at sigla eftir nýggjari ferðaætlan.





Landsstýrismaðurin í Samferðaslumálum, Heðin Mortensen, sigur: ”Endiliga er avtalað gjørd um, at Jósup byrjar sigling nú mánadagin. Hetta er gott fyri fólk í Hesti, og somuleiðis er ferðaætlanin hjá Teistanum varðveitt, sum hon er í dag. Hetta er eitt positivt og munandi ískoyti til verandi ferðaætlan”.





Strandferðslan ferð nú at uppraðfesta túrar út í Hest. Hetta skal gera, at fólk í Hesti fáa tað hópin høgligari at ferðast úr Heysti og yvir á Gomlurætt.





Jósup ferð at sigla eftir einari greiðari ferðaætlan millim Hest og Gomlurætt. Hetta er ein ætlan, sum skal halda fram til apríl mánað, tá summarferðuætlanin byrjar, men Landsstýrismaðurin í Samferðslumálum ætlar, at hetta skal halda fram.





Fólk í Hesti fáa nú høvi at búgva í Hesti, fara til arbeiðis, og ganga í skúla. Ørindi í meginøkinum eru eisini høglig. Jósup heur fýra túra hvønn dag, har fyrsti túrur er úr Heysti kl. 07.00, og seinasti túrur kl. 19.30 allar dagar í vikuni. Hetta passar eisini til rutuna hjá Teistanum, til Gomlurætt, so bussleiðin til Havnar eisini kan brúkast.





Er tørvur á farmaflutningi ella flutningi av akførum í og úr oynni, eru tilkalling og túrar settir í ferðaætalni, so er at seta seg í samband við Strandferðsluna.





Strandfeðrslan lýsir nú við hesi nýggju ferðaætlanini millum Hest og Gomlurætt.