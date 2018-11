Fólkaskúlanæmingar forrita í ein tíma

Tað er alneyðugt at skilja, hvussu forrit virka fyri at megna at stýra teldum, robottum og øðrum maskinum.

Tað heldur KT-felagið, sum í næstum skipar fyri tiltakinum Rita1tíma. Tað er altjóða átakið Hour of Code, sum KT-felagið hevur tikið til sín, umsett til føroyskt mál og bjóðað út til fólkaskúlan. Tiltakið snýr seg í stuttum um, at allir næmingar skulu sleppa at royna at forrita. Hetta verður gjørt á stuttligan og læruríkan hátt í ein tíma.

Nær, hvar og hvat?

Ritað verður millum 3. og 9. desember 2018. Tit nýta tykkara egnu skúlastovu ella skúlans teldustovu. Tiltakið Rita1tíma eitur Hour of code á enskum, og spennir um allan heim.

Hvussu?

Far inn á www.rita.fo – Vel eitt uppgávusett og forrita. KT-felagið umsetir alt tilfarið til føroyskt.

Tað ber eisini til at forrita heima saman við børnum sínum. Vegleiðing til lærarar og foreldur er at finna her. Tað ber eisini til at skipa fyri Rita1tíma uttan teldu ella teldil!

Kapping

Í sambandi við Rita1tíma tiltakið, skipar KT-felagið fyri kapping millum allar skúlaflokkar, sum luttaka.

Tað einasta tit skulu gera fyri at luttaka er at skráseta tykkum her, og senda eina ella fleiri myndir frá tí tímanum, sum tit forrita, til KT-felagið á marius@industry.fo.

Vinningurin er ein túrur í biograf fyri allan flokkin. – Seinasta freist at senda myndir inn er fríggjadagin 14. desember. KT-felagið trekkir lut millum øll, sum senda myndir inn mánadagin 17. desember.