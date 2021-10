Susanna Dyre-Greensite stillede selv op til det seneste EU-valg. Hverken hun eller spidskandidat Rina Ronja Kari kom dog ind. Foto: Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix

Folkebevægelsen mod EU’s leder vil have partiet tilbage i Europa-Parlamentet: ”Vi savner synligheden”

Ved et landsmøde i weekenden skal spydspidsen for den danske EU-modstand bekræfte, at de vil forsøge at indsamle de over 70.000 underskrifter, som det kræver for at kunne stille op ved næste EU-parlamentsvalg.

Rikke Albrechtsen

EU-redaktør