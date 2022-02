Ud over en masse negativ medieomtale medførte Joe Rogan-sagen også et umiddelbart fald i aktieværdien for Spotify, skriver Eske Vinther-Jensen. Foto: Lucas Jackson/Reuters/Ritzau Scanpix

Forbrugerne straffer platforme, der spreder utryghed

Tre nylige sager viser, at alle platforme, der tjener penge på at dele eller offentliggøre indhold, kan blive holdt ansvarlige for det af deres omverden, skriver Eske Vinther-Jensen.

KOMMENTAR:

Eske Vinther-Jensen

Adm. direktør, Common Consultancy

