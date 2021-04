Forfatter: Rigsfællerne vantrives stadig i Danmark

På trods af det aktuelle fokus på Danmarks kolonifortid og på stigmatisering af minoriteter er det stadig fulderikkerne på torvet, danskerne tænker på, når de tænker på grønlændere. Det mener forfatter Nauja Lynge, der i sin nye roman, Opgangen, som udkommer 30. april, beskriver grønlændere og færingers møde med en danskhed, der ikke kan rumme rigsfællerne.



Som grønlænder i Danmark bliver

man set ned på, fordi danskernes

referenceramme begrænser sig til

de udsatte fulderikker på torvet.

Det mener forfatter og debattør

Nauja Lynge, der er aktuel med

romanen Opgangen, der udkommer 30. april på Byens Forlag.

- Jeg har brug for at kunne være

både grønlænder og dansker for

at blive et helt menneske. Samtidig lever jeg med angsten for at

falde i det samme hul som grønlænderne på torvet. Der er noget

selvforstærkende i konstant at få at

vide, hvor ringe det er fat med sine

landsmænd. Noget som skræmmer mig og gør mig flov. For jeg

har jo også trukket stigen op efter

mig og vil ikke ses sammen med

fulderikkerne, siger Nauja Lynge.

I romanen trækker forfatteren på

egne oplevelser fra en opvækst

som grønlænder i Danmark. Opvæksten er gået “efter bogen”,

som hun siger, men:

- Der er selvfølgelig ingen, der har

tvunget mig til at spille en rolle

som den velintegrerede grønlænder. Men det var nøglen til fungere

i Danmark. Det har i de seneste år

ført til en rodløshed, fordi det er så

svært at integrere både den grønlandske og danske identitet, siger

Nauja Lynge.

Om bogen

Grønlandske Elise er flyttet til England for at undgå stereotyperne i

Danmark. Hun kommer imidlertid

modstræbende til Danmark og møder færøske Solrun på Christianshavn. De to kvinder havner ufrivilligt

i et drama, da en ung grønlandsk

mand dør, og politiet ifølge kvinderne ikke tager sagen tilstrækkeligt

alvorligt. De underliggende etniske

konflikter blusser op i romanen, der

uddeler drøje hug til både høj og

lav for de fordomme, der til stadighed får lov at florere.

Om forfatteren

Om forfatteren Nauja Lynge er foredragsholder og debattør på Jyllands-Posten og har tidligere udgivet debatbogen Rigsfællesskabet til Debat, romanen Ivalu’s Color og selvbiografien Jeg er Nauja. En grønlandsdansker bekendelser. Foto: Hans Christian Jacobse

