Formandskamp i DF (3:4) - Messerschmidts DF vil indlede nye slagsmål for en strammere hjemsendelsespolitik

Dansk Folkeparti skal finde forskellene til Nye Borgerlige, når vælgerne skal overbevises om at stemme DF i stedet for NB, fortæller Morten Messerschmidt. Han mener at have planen klar. Lyt til interview med formandskandidaten her.

Henrik Axel Lynge Buchter

Podcastredaktør