Føroya Pedagogfelag setir ikki lívið í vága hjá borgarunum

Dan Klein --- 15.12.2017 - 10:19

Tað er ikki Føroya Pedagogfelag, sum seta lívið í vága hjá borgarunum í landinum, men arbeiðsgevarin, sum við ábyrgdini fyri teirra stovnum og starvskorum hjá starvsfólkum, ikki virðir støðuna á arbeiðsmarknaðinum.





Tíðindaskriv





Ístaðin fyri at føra samráðingar og skjótast gjørligt fáa rætt lag í støðuna, so verður tíðin ístaðin brúkt uppá senda Føroya Pedagogfelag í Fasta Gerðarrætt, í eini roynd at drála málinum enn meira.





Kommunala Arbeiðsgeverafelagið hevur eisini alment úttala seg um, at verkbannið varð sett í verk fyri skjótast gjørligt at fáa partarnar aftur til samráðingarborðið, men vísir nú ongan vilja til samráðingar.





Komið heldur til samráðingarborðið og føri veruligar samráðingar - veruligar samráðingar - fyri ein starvsbólk, sum bæði Kristina Háfoss og Annika Olsen fleiri ferðirnar alment hava úttala seg um, er harðligani afturúrsigldur.





Vinaliga





Nevndin hjá Føroya Pedagogfelag