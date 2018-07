Rói Norðoy

ein av stigtakarunum til Føroysku deildina



FØROYINGAR OG FORFYLGING - Open Doors í Føroyum

Dan Klein --- 21.07.2018 - 08:31

Klaksvíkingurin Rói Norðoy stendur á odda fyri nýggjum føroyskum felagsskapi, sum hevur til endamáls at kunna føroyingum um forfylging av kristnum um allan heim.





Rói sigur í samrøðu við Sosialin, at tað kostar at vera kristin í heiminum í dag, og seinastu árini eru atsóknirnar móti kristnum øktar nógv í tali. Felagsskapurin veit at upplýsa, at tað eru í dag umleið 200 milliónir kristin, sum ógvusliga verða atsókt fyri teirra kristnu trúgv. Tølini, sum verða nevnd í hesum sambandi, eru ikki tikin úr leysari luft, men eru bygd á kanningar, sum fleiri felagsskapir, ið arbeiða við hagtølum, eru komnir til, m.a. mannarættindarfelagsskapir.





Rói sigur í samrøðu, at forfylging kann býtast upp í stigum soleiðis at skilja, at talan kann vera um forfylging frá almennari ella privatari síðu, og eisini frá nærumhvørvinum. Open Doors framleiðir ein sokallaðan World-Watch-List (altjóða vaktarlisti), sum kemur út á hvørjum ári. Á listanum verður útgreina hvat slag av atsóknum talan er um.





Tað nógv umtalaða Norður Korea er tað landið, sum seinastu 16 árini hevur verið nr. 1 á listanum yvir lond við ógvusligari atsókn mótvegis kristnum. Í hølunum á Norður Korea kemur Afganistan. India og Egyptaland eru á top-20 listanum.





OPEN DOORS FØROYAR

Tað er altjóða felagsskapurin Open Doors (Opnar Dyr), sum Rói Norðoy, saman við øðrum, ynskir at umboða í Føroyum við at seta á stovn eina føroyska deild, sum skal hava til endamáls at varpa ljós millum føroyingar um globalu støðuna í dag hjá teim kristnu við atliti til forfylging. Føroyska deildin arbeiðir við at gera eina heimasíðu, men í dag er møguleiki at fylgja arbeiðinum á teirra facebooksíðu og eisini at koma í samband við Open Doors Føroyar um ein ynskir at gerast limir ella stuðla. Um samkomur, kirjur ella felagsskapir ynskja at fáa vitjan av Open Doors Føroyar er møgleiki at ringja á tlf: 285663





Tað var Hollendarin, vanliga róptur Brother Andrew, sum stovnaði Open Doors í 1955 við tí eina endamáli at hjálpa teimum kristnu handan jarntjaldið. Í dag arbeiðir felagsskapurin á altjóða støði í fleiri enn 60 londum, og høvuðsmálið er framvegis at veita hjálp til tey kristnu, sum verða forfylgd, og at miðla kunning í tí fría heiminum um teirra støðu.





Felagsskapurin Open Doors hevur nú latið upp føroyska deild í Føroyum. Føroyska deildin hevur fingið navnið “Open Doors Føroyar.” Felgasskapurin hevur verið virksamur í Føroyum áður, men varð endurstovnaður í vár.





Ein kann hoyra samrøðu við Róa í Summartímanum í KVF 05. juli, og eisini í Kristiligu Tíðindasendingini 18. juli á R7.fo og í Andøvsløtuni 19. juli á R7.fo





Kristiliga Tíðindatænastan ynskir OPEN DOORS FØROYAR alt gott og Guds signing framyvir!