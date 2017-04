Føroysk grøn orka heldur enn innflutt svørt orka

Dan Klein --- 14.04.2017 - 09:30

Føroyingar kunnu gerast munandi ríkari við at leggja á annan bógv við at framleiða nógv meira grøna orku úr egnum tilfeingi, heldur enn at innflyta fossila orku úr útlandinum. Harvið kunnu vit eisini varðveita pengarnar í landinum, heldur enn, at teir fara til útlendskar oljuframleiðarar.





Hetta hevði givið okkum føroyingum bæði ríkidømi, nýggj størv og samstundis gjørt okkum óheft av innflutninginum av olju.





Á orkuráðstevnuni hjá Sambandsflokkinum tann 7. apríl, vístu orkuserfrøðingarnir Peter Jørgensen og Vilhjálmur Nielsen, á møguleikarnar í Føroyum at útbyggja grønu orkuna við egnum orkukeldum, heldur enn at innflyta svarta fossila orku úr útlandinum.





Peter Jørgensen vísti greitt á, at av tí at vit í Føroyum hava møguleikar at framleiða orku bæði úr vindi og vatni, so kunnu vit goyma orkuna í vatnbyrgingum sum Pumped- Storage. Henda møguleika hava tey ikki í Danmark, tí har mugu tey senda orkuna til Norra, har henda verður goymd í vatnbyrgingum.





Sostatt eru umstøðurnar at framleiða grøna orku frálíka góðar og munandi betri enn í flestu øðrum londum. Tí eiga vit sum skjótast at seta meira ferð á útbyggingar av grønari orku, seta fleiri vindmyllir upp og byggja Pumped-Storage.





Talan er um sera stórar íløgur, sum standa fyri framman. Fyri, at hetta skal gerast veruleiki, verður neyðugt at lata vinnuligar privatar aktørar sleppa framat, eins og gjørt er í øllum londum í Europa - hetta var greiða niðurstøðan frá orkuserfrøðingunum.





