Føroysk sjófólk fáa 4G samband úti á havinum

Dan Klein --- 07.10.2016 - 09:00

Vodafone útbyggir sítt sjónet, so at føroysk sjófólk sum nakað nýtt fáa 4G samband heilt upp til 100 km út á hav. Nýggja útbyggingin av sjónetinum hjá Vodafone viðførir, at skip í føroyskum havøki kunnu fáa nógv skjótari internet fyri nógv minni kostnað í mun til samband umvegis fylgisvein.





Tíðindaskriv:





- Tørvurin hjá sjófólki er nógv broyttur síðstu árini, og tí hava vit valt at taka hetta slóðbrótandi stig, sigur Suni Justinussen, sølustjóri á Vodafone. Gott internet samband umborð er vorðið alneyðugt fyri trivnaðin hjá sjófólki, og við okkara nýggja sjóneti kunnu tey vera á netinum langt úti á havinum við somu ferð sum heima.





Útbyggingin av sjónetinum er ein liður í 4G útrullingini hjá Vodafone, sum eisini umfatar útbygging av 4G netinum á landi. Í løtuni hava flestu føroyingar atgongd til 4G netið hjá Vodafone, har tey búgva, og útbyggingin av netinum heldur áfram.





Fakta um sjónetið:

- 5 støðir kring landið geva 4G samband upp til 100 km út á hav.

- Støðirnar eru á Eiði, Fugloynni, Mykinesi, Nólsoynni og sunnast í Suðuroynni.

- Fyrsta støðin er tendrað (Eiði), og hinar eru um at vera klárar.