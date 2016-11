Føroyski laksurin - rognframleiðsla og kynbótaarbeiði

Dan Klein --- 07.11.2016 - 14:47

Magnus Rasmussen, løgtingsmaður fyri Sambandsflokkin, hevur sent ein skrivligan fyrispurning til Poul Michelsen, landsstýrismann í Uttanríkis- og Vinnumálum um tann føroyska laksin





Magnus Rasmussen, løgtingsmaður fyri Sambandsflokkin, hevur í dag sent ein skrivligan fyrispurning (eftir § 52a) til Poul Michelsen, landsstýrismann í Uttanríkis- og Vinnumálum um tann føroyska laksin, herundir um rognframleiðslu og kynbótaarbeiði av føroysku laksastammuni.





Magnus Rasmussen heitir á landsstýrismannin um at greiða nærri frá:





1. Hvønn týdning hevur rognframleiðsla og kynbótaarbeiði av føroysku laksastammuni?

2. Hvør er ætlanin hjá landsstýrismanninum við tí føroyska laksinum - lívfiskinum?

3. Á hvønn hátt fer landsstýrismaðurin at fremja ætlanina - hvussu verður ætlanin skipað?

4. Nær fer landsstýrismaðurin at fremja ætlanina - ein arbeiðs- og tíðarætlan?





Í viðmerkingunum til fyrispurningin sigur Magnus Rasmussen, at málið um føroyska laksin - lívfiskin - hevur veruliga tikið seg upp aftur seinastu tíðina.





Spurningurin um at taka upp aftur rognaframleiðslu og kynbótaarbeiði, sum er grundað á føroyska laksastammuna er aftur settur á breddan.





Landsstýrismaðurin hevur eisini givið hesum máli stóran ans og hevur boðað frá, at ein góð loysn skal fáast á hesum týdningarmikla máli. Sum eg havi skilt tað, so ynskir landsstýris¬maðurin at bera so í bandi, at rognaframleiðsla og kynbótaarbeiði við føroysku laksa¬stammuni verður tikið upp aftur.





Støðan í dag er, at nakrir túsund av teimum seinastu laksunum av føroysku laksastammuni svimja í tveimum aliringum á Skálafjørðinum.





Magnus Rasmussen heldur, at landsstýrismaðurin hevur eitt stutt skotbrá at leggja eina ætlan og finna eina loysn í hesum málinum, tí laksarnir á Skálafjørðinum verða slaktaðir longu einaferð í 2017.