Føroyski granskarin, David Arge Klevang Pedersen frá DTU Space, hevur staðið á odda fyri menningini av myndatólinum, sum nú leitar eftir lívi á Mars

Føroyski marsmaðurin í Kongshøll

Granskarin, David Arge Klevand Pedersen frá DTU Space, fer at halda almennan fyrilestur í Kongshøll um sítt slóðbrótandi arbeiði við rúmdartøkni

Brynhild Thomsen:

Føroyski serfrøðingurin í rúmdartøkni, David Arge Klevang Pedersen frá DTU Space, hevur av álvara verið í miðdeplinum í alheims miðlum, síðani NASA setti Perseverance Rover á Mars. Og nú kemur hann á Fróðskaparsetrið at halda fyrilestur.

Saman við Føroya Tele skipar Fróðskaparsetrið fyri almennum tiltaki um rúmdartøkni tann 7. apríl klokkan 16 í Kongshøll á Vestaru bryggju í Havn.

Vegna koronuleiðreglurnar er neyðugt at melda seg til tiltakið.

Meldið tykkum til fyrilesturin her .

David Arge Klevang Pedersen fer henddan dagin at halda fyrilestur um sítt slóðbrótandi arbeiði undir heitinum, "PIXL onboard Perseverance - Searching for past life on Mars".

Hann fer at røða um PIXL-myndatólið, sum filmar á Mars, og sum hann stóð fyri at menna og er við til at stýra av jørðini.

Myndatólið er eitt lyklatól á akfarinum hjá NASA, Perseverance Rover, sum nú leitar eftir lívi, sum kanska var, á reyðu gongustjørnini.

David Arge Klevang Pedersen tók ph.d.-prógv í 2016 við ritgerð síni, "High Accuracy Tracking of Space Borne Non-Cooperative Targets", og hann hevur eisini arbeitt saman við NASA í sambandi við rúmdarfarið Juno, sum varð sent til Jupiter.

Fyrilesturin hjá Davidi verður hildin á enskum, men spurningar og svar eru á føroyskum.