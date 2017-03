Føroysk-íslendsk vinnuráðstevna í Reykjavík 22 – 24. mars

Dan Klein --- 23.03.2017 - 09:30

Í hesum døgum taka 18 føroyskar fyritøkur lut á ráðstevnu í Reykjavík. Endamálið er at vekja ans fyri føroyskum vørum og tænastum í Íslandi, og geva føroyskum fyritøkum høvi at kanna møguleikar at fáa fótin fastan á íslendska marknaðinum.





Landsstýrismaðurin í uttanríkis- og vinnumálum, Poul Michelsen, setti ráðstevnuna í morgun saman við Jóni Gunnarsyni, íslendska samferðslu- og kommunumálaráðharranum.





Í røðu síni vísti Poul Michelsen á søguliga samstarvið, sum hevur verið millum Føroyar og Ísland, eisini eftir at Hoyvíkssáttmálin varð settur í gildi fyri 10 árum síðan.





Samstarvið millum londini er alsamt víðkað gjøgnum árini, og hevur flutt seg inn á nógv onnur øki – til dømis mentan, ítrótt, skúla - og eisini á politiskt stig.





”Hetta til stóra gleði fyri borgarar í báðum londunum,” segði Poul Michelsen.





Landsstýrismaðurin í uttanríkis- og vinnumálum segði seg vóna, at ráðstevnan kann eggja til enn meira og enn javnari vinnulívssamstarv millum Føroyar og Ísland.





”Tí vóni eg, at tit – føroyingar og íslendingar – nýta høvið at síggja teir mongu møguleikar, sum liggja í at tvey lond, sum eru grannar og hava so mangt í felag, kunnu økja og styrkja samstarvið.”





Skráin annars

Umframt sjálva ráðstenvuna skal føroyska ferðalagið eisini vitja Matis, ið mennir og granskar mat og biotøkni í Íslandi. Sendistovan í Reykjavík verður eisini karmur um eitt kunnandi tiltak til vinnulívið; og íslendska Uttanríkisráðið hevur boðið luttakarunum til móttøku í Sjávarklasanum, ið samskipar virksemið í fiskivinnuni í Íslandi.





Føroyska ferðaliðið kemur aftur fríggjamorgunin.