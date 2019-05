FØROYSKU FÓLKATINGSLIMIRNIR SVØRJA TRÚSKAP TIL DONSKU GRUNDLÓGINA OG EU ............

Tað ber ikki til at tæna tveimum harrum, undirskrivar tú sum fólkatingslimir donsku grundlógini og EU ásetingar ævigan trúskap, so velur tú FØROYAR FRÁ. So einfalt er tað.





Summi kalla tað fyri at verða landasvíkjari onnur kvislingur, og uppaftur onnur kalla tað fyri líkasæla. Einki av hesum er hugaligur lesnaður.





Lasse Klein