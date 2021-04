Foto: Hvis ikke en bestand af pattedyr er begrænset af fødemængde, skal der indtræde en anden begrænsning, som medfører dyrenes død. Ellers vil bestanden vokse i det uendelige, skriver Rasmus Ejrnæs.

Forsker: Døden er et grundvilkår for dyr – også i nationalparker

Dyreaktivister har fremsat påstande om vanrøgt og dyremishandling, som har fået Socialdemokratiet til at love, at dyrene ikke skal lide sultedøden i nationalparker.

Der er ingen grund til at tro, at sultedød er mere lidelsesfuldt for dyrene, end hvis de bliver skudt eller steriliseret, skriver Rasmus Ejrnæs.

Debat