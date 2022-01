Den kinesiske regerings bestræbelser på at blive en “nær-arktisk” stat har fået den stik modsatte effekt, skriver DIIS-forsker Andreas Bøje Forsby. Foto: Staff/Reuters/Ritzau Scanpix

Forsker: Kinas strategiske fodfæste i Arktis smuldrer

Det ville være misvisende helt at afskrive Kinas rolle i Arktis, men de sikkerhedspolitiske bekymringer for Kinas stigende magt og indflydelse har fået de nordiske lande til at lægge afstand til kineserne, skriver Andreas Bøje Forsby.

Andreas Bøje Forsby

Forsker, Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), gæsteforsker, Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS), Københavns Universitet