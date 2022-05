Efter sin Europa-tale i Strasbourg besøgte præsident Macron kansler Scholz i Berlin. Foto: Lisi Niesner/Reuters/Ritzau Scanpix

Forslag om konvent udløser ny debat om EU’s mål, netop som danskerne stemmer

Sidste gang, de mest ambitiøse EU-ledere ville revolutionere unionen med et konvent, endte det med en kuldsejlet forfatningstraktat. Nu åbner præsident Macron døren for ny traktatreform på et tidspunkt, hvor Danmarks forbehold og EU’s udvikling er til diskussion.

ANALYSE fra 10. maj 2022 kl 05:00

Thomas Lauritzen

Europa-analytiker