Første singleudspil fra pladen “GFD Collective”

GFD Collective​ er et nyt musikkollektiv, bestående af fremadstormende kunstnere og producere fra Grønland, Færøerne og Danmark - indenfor urban, electronica, r'n'b og pop. Hver enkelt kunstner kommer til udtryk, med egne ord, på sit eget sprog, i forskellige konstellationer. Et unikt fællesskab der forener Nordatlantens kulturer, og fusionerer nationale musiktraditioner til et nyskabende musikmøde.





Med “​Ikki Fortel Mær​” (Ikke fortæl mig) udgiver ​GFD Collective​ sin første single nogensinde, som forløber til debutalbummet “​GFD Collective​”, der har release under Arctic Sounds Festival i Grønland i påsken 2020.



Albummet er skabt under en uges produktionscamp i Nørresundby i oktober 2019, hvor kollektivets kunstnere mødtes, gik i studiet i skiftende grupper på kryds og tværs af de 10 medlemmer, og skabte i alt 14 numre, hvoraf de 9 vil være at finde på albummet. Hvert nummer indeholder rap og sang på 2 af 3 af kollektivets tre sprog, i varierende kombinationer.



Ikki Fortel Mær: CFD Collectives første single er et Yaeji-inspireret, powerfuldt pop/house-track med tekster på både færøsk og grønlandsk. Singlen er et samarbejde mellem producer ​Vibeke Falden​ (DK), og kunstnerne ​Jasmin​ (FO) og ​Zika​ (GL). Både Jasmin og Zika er af blandet etnicitet, og teksterne handler om at være stolt af, hvem du er, og hvor du kommer fra, samtidig med at de omfavner forskellige kulturer. Teksterne rammer midt i hjertet af selve GFD Collectives mission; at få de nordatlantiske kulturer til at smelte sammen og skabe åbenhed og nye relationer.



Hvad er meningen med det hele?

Vi har skabt dette ​GFD Collective​, fordi vi oplever et ​behov​ for et nordatlantisk projekt der overskrider nationale grænser, men også samler dem.​ Intentionen​ er at etablere en ny kontekst hvor samarbejder på tværs af grænser i Rigsfællesskabet kan udfolde sig, så de resulterer i et musikalsk output, der kan bruges til at vække en interesse for vores individuelle kulturer, identiteter og sprog og skabe opmærksomhed i alle tre lande omkring, hvad der sker på musikscenerne i de enkelte lande i Rigsfællesskabet, og ikke blot på egen matrikel.





Kunstnere i GFD Collective:



Hans-Ole Amossen: Kunstner/producer, ​Da Bartali Crew​ (GL) Jens Kleist​: Kunstner/rapper (GL) Ida Kleist: Kunstner/sanger/sangskriver,​ Zika​ (GL) Maja Barløse: Kunstner/producer/sangskriver, ​Fjer​ (DK) Ditte Dalgaard Hansen: Kunstner/rapper, ​Banditte​ (DK) Trygvi Danielsen: Kunstner/spoken word artist/rapper, ​Silvurdrongur​ (FO) Jasmin Mote: Kunstner/sanger/sangskriver, ​Jasmin​ (FO) Karl Andrias Stórá: Kunster/producer/sangskriver (FO) Harald Fonsdal Johannesen: Kunstner/producer (FO) Vibeke Falden​: Initiativtager, kunstner/producer og projektleder (DK)



GFD Collective ​har en lang række samarbejdspartnere og projektet er p.t. støttet af bl.a. Bestles Fond, DJBFA, Aalborg Kommune, KODA, Den Grønlandske Fond, NAPA og Nordisk Kulturfond.



Lyd og Info:



Første single:​ “IKKI FORTEL MÆR”



For yderligere info, kontakt: sannewiwe@gmail.com





