Erik Jensen blev valgt til formand for Siumut den 29. november sidste år. (Foto: Facebook)

Fortsat usikkert om ny partiformand også skal være Grønlands førstemand

UAFKLARET: Et parlamentsvalg spøger i kulissen, mens de umage parter i Grønlands regeringskoalition forhandler om hvem, der skal lede landet, efter at koalitionens største parti fik ny formand for to måneder siden.

