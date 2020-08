Fráboðan frá kommununum um SEV

Kommunufelagið og nevndin í SEV hava í dag havt fund fyri øllum borgarstjórum landsins.

Til Landsstýrismannin í Umhvørvis- og vinnumálum, Helga Abrahamsen

Til viðgerðar var ætlanin hjá Helga Abrahamsen, landsstýrismanni í í umhvørvis- og vinnumálum, um at skilja interkommunala felagsskapin SEV sundur.

Á fundinum varð gjørd soljóðandi samtykt:

Kommunurnar kunnu ikki góðtaka:

• At lógarfyrireikandi arbeiðið at sundurskilja SEV verður gjørt í loyndum, uttanum ta serfrøðina sum Interkommunali Felagsskapurin SEV hevur bygt upp í nærum 75 ár.

• Í øðrum lagi, at ætlanin er at gera hesar broytingar, uttan at nakað veruligt samskifti hevur verið millum eigaran – tær føroysku kommunurnar – og Landsstýrið.

Kommunurnar krevja tí:

• At serfrøðin hjá SEV verður við í arbeiðinum at lýsa og greina tær avleiðingar, sum uppskotið hjá landsstýrimanninum fær fyri føroyska samfelagið.

• Í øðrum lagi, at hendan greining verður grundarlag undir samskifti og samráðingum millum land og kommunur, áðrenn Landsstýrið tekur støðu til at leggja nakað lógaruppskot um hetta fyri Løgtingið.

Einmælt samtykt á fundi millum kommunurnar 21. august 2020