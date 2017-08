Fráboðan um kunningarfólk

Dan Klein --- 28.08.2017 - 08:15

Mentamálaráðið hevur verið fyri stórum atfinningum í fjølmiðlunum og hjá fleiri fakfeløgum fyri at bróta almenna setanarpolitikkin, tá ið eitt starvsfólk er sett tíðaravmarkað at styrkja og menna samskiftisøkið í ráðnum.





Mentamálaráðið hevur tikið atfinningarnar til sín og hevur gjørt av at endurskoða tíðaravmakaðu setanina, soleiðis at hon heldur seg innan fyri karmin, sum er ásettur í sáttmálanum. Starvið verður síðani lýst leyst til øll at søkja.





Mentamálaráðið harmast um óneyðuga rumblið, sum setanin av kunningarfólki hevur havt við sær.