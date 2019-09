Framsýning, tankar og hugspor um Ársins Virki og Ársins Átak á Vinnudegnum

Fyrrverandi vinnarar av Ársins Virki og Ársins Átaki hava orðið.



Vinnudagurin 2019 er hin tjúgundi í røðini. Tí hyggja vit aftur á Ársins Virki og Ársins Átak gjøgnum árini.



Undir hesum partinum av ársins Vinnudegi fara tríggir vinnarar av ávikavist Ársins Virki og Ársins Átaki at eiga pallin. Hesir fara at geva okkum teirra tankar um tað at vinna heiðurin á Vinnudegnum. Hvønn týdning hevði tað tá? Hvat lá aftanfyri arbeiðið, sum førdi til heiðurin? Er tað framhaldandi týdningarmikið at Føroya Arbeiðsgevarafelag velur at heiðra virkjum og átøkum einaferð um árið?



Vit fara at hoyra Eivind av Reyni umboðandi Ársins Virki 2004, Reyni Service, Mortan í Hamrabyrgi, umboðandi Ársins Átak 2009, Tórshavnar Matfestival, og Mouritz Mohr, umboðandi Ársins Virki 2001, Tórshavnar Skipasmiðju, og Ársins Átak 2014, MEST&PAM Offshore Service.



Afturat hesum framløgunum hevur Hannis Egholm gjørt keipumyndir av undanfarnum vinnarum av Ársins Virki og Ársins Átaki, og verða hesar sýndar fram í Klingruni, meðan Vinnudagurin er. So hvørt Ársins Virki 2019 og Vinnuátakið 2019 verða vald, koma hesi eisini upp at hanga.



Samstundis fer Hannis Egholm at tekna keipumyndir “live” av luttakarunum. Keipumyndirnar verða hongdar upp so hvørt til luttakararnar at njóta. Hetta er fyrstu ferð í Føroyum, at slík framsýning av “live” keiputekningum verður gjørd.



Niðanfyri sæst listi yvir Ársins Virki og Ársins Átak síðani 2001.



Ársins Virki Ársins Átak





2000

Havsbrún kki valt





2001

Tórshavnar Skipasmiðja North Atlantic Fish Fair





2002

Vónin Teitur Lassen





2003

Vaðhorn Formula.fo, Total View





2004

Reyni Service Atlantic Airways, sáttmálin Aker Stord





2005

Faroe Marine Products Fariga Seafood





2006

Thor Vinnuvitan





2007

Eik Banki ikki valt





2008

ArtiCon Decision3





2009

Bakkafrost Tórshavnar Matfestivalur





2010

Tavan Vilt í Suðuroy





2011

Vónin Jákup Zachariassen





2012

Luna Varðin Pelagic





2013

Vest Pack KOKS





2014

Skansi Offshore MEST & PAM OFFSHORE SERVICE





2015

Bakkafrost Defined Energy





2016

KJ Hydraulik Sheep View





2017

Smyril Line hiking.fo





2018

Articon FabLab