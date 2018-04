Framtakiđ krevur, at tingformađurin prógvar sítt uppáhald

Dan Klein --- 23.04.2018 - 08:39

Framtakiđ fyri rættinum at velja kannabis, kann ikki hava sitandi á sær, at ein av stovnarunum í tinginum hósdagin 19.04.2018, var ákardur fyri at hava ein "hóttandi atburđ", og var hóttur viđ at vera koyrdur út "um atbururin ikki steđgađi".





Framtakiđ krevur, at tingformađurin prógvar sítt uppáhald ella alment tekur tađ aftur.





Ein slíkan atburđ, sum Páll á Reynatúgvu vísti í tinginum í gjár, hvørki kann - ella vil Framtakiđ fara aftur viđ borđinum!





Vv





Framtakiđ

fyri rættinum at velja kannabis