Framvegis vøkstur í CO2 útlátinum

Samlað útlátið av vakstrarhúsgassi í 2020 var 1,3 mió. eindir av CO 2 , sum er 4,7 % hægri enn í 2019. Eftir at útlátið av vakstrarhúsgassi, serliga CO 2 , var rættiliga støðugt fram til 2016, øktist útlátið ógvusliga í 2017 við nærum 20 %. Í 2018 var vøksturin 12 %, í 2019 6 % og í fjør var vøksturin sum nevnt knøpp 5 %. Seinastu fýra árini er útlátið vaksið meira enn 25 %.







Um vit ikki rokna bunkringar hjá útlendskum fiskiskipum við, var útlátið í 2020 1,0 mió. tons av CO 2 eindum, sum er 3,6 % hægri enn í 2019 og vøksturin seinastu fýra árini hevði verið knøpp 50 %.



Í Føroyum eru tríggjar høvuðkeldur til útlát av vakstrarhúsgassi:

• Orka (brenning av olju og burturkasti) – 87,3 %

• Nýtsla av F-gassi – 10,4 %

• Landbúnaður – 2,3 %



Økt oljunýtsla, men eisini øking í útlátinum av F-gassi, eru høvuðsorsøkirnar til, at samlaða útlátið er økt síðani 2017.



Áleið 87 % av samlaða útlátinum av vakstrarhúsgassi í 2020 stavaði frá nýtslu av brennievni. Nýtsla av brennievni kann skipast í átta brúkarabólkar. Blái parturin í myndini niðanfyri vísir býtið millum brúkarabólkarnar, settir upp eftir stødd.



Eins og vanligt, áttu fiskiskipini eisini í 2020 størsta partin, góð 40 %, av samlaða útlátinum av vakstrar¬húsgassi. Býtið millum føroysk og útlendsk fiskiskip er nærum helvt um helvt, tey útlendsku hava tó munin. Útlátið frá fiskiskipum øktist við 1,7 % í 2020 í mun til 2019.



Næststørsti bólkurin var el- og hitaframleiðsla, sum átti 14 % av samlaða útlátinum. Útlátið frá elframleiðslu øktist 0,8 % í 2020 í mun til 2019



Ein annar stórur bólkur vóru F-gass, sum áttu 10 % av samlaða útlátinum. Vøksturin frá 2019 til 2020 er roknaður til at vera 1,4 %.



Í mun til fiskiskip, har møguleikarnir at minka um útlátið eru meira avmarkaðir, so ber munandi betri til at minka um útlátið av CO 2 frá elframleiðslu og at minka um nýtslu av F-gassi.



Nýggjastu tølini vísa enn einaferð á stóra tørvin á at seta tiltøk í verk at skerja útlátið av CO 2 og øðrum vakstrarhúsgassi. Í uppskotinum til orku- og veðurlagspolitikk, sum var til hoyringar í vár, varð mælt til 25 átøk at seta í verk fyri at leggja um til varandi orkukeldur og fyri at minka samlaða útlátið av CO 2 Les uppskotið her

