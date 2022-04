Millioner af franske tv-seere fulgte onsdag aften debatten mellem de to præsidentkandidater. Foto: Ludovic Marin/EPA/Ritzau Scanpix

Frankrigs slutspurt: Macron beskylder Le Pen for at være afhængig af Putin

Liberale Emmanuel Macron var aggressiv over for den nationalistiske udfordrer Marine Le Pen i præsidentvalgets vigtige tv-duel, hvor de to tørnede sammen over en række emner. I slutspurten frem til valgets anden runde på søndag går begge især efter unge og politisk hjemløse vælgere på venstrefløjen.

