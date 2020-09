Fremmandafólk á vitjan

Í september fáa vit vitjan av alternativum rokkarunum í Fremmand og karismatiska Lyon.

Vit fara eisini at uppliva eitt comeback sum vil nakað, tá Jurghinn traðka á pallin eftir at hava ligið í dvala í fleiri ár. Og sum nakað heilt serligt, so hava Tabletop Føroyar skipað fyri góðum gomlum borðspæli í Perluni, har øll eru vælkomin at luttaka.