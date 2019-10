Fungerende kulturminister og kirkeminister

Kulturminister og kirkeminister Joy Mogensen er fraværende som følge af orlov fra den 4. oktober 2019 og indtil videre.





Statsministeren har derfor indstillet til Hendes Majestæt Dronningen, at minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn i denne periode fungerer som kulturminister, og at transportminister Benny Engelbrecht i denne periode fungerer som kirkeminister.



***



Henvendelse til den fungerende kulturminister skal ske via Kulturministeriet, og henvendelse til den fungerende kirkeminister skal ske via Kirkeministeriet.