Fyribyrging ímóti skaða av eldi

Lat okkum hava tað mál, at ongin álvarslig vanlukka av eldi skal verða, nú tað stundar til jóla og nýggjárið er í nánd.





Ongin ivi er um, at vit kunnu ØLL hjálpast at, við at stuðla undir at skaði ikki stendst av eldi – nú høgtíðin stundar til.





Vit kunnu nevna nøkur dømi, sum vit skulu hava í huga: (Prentið hesa vegleiðing út og lesið hana saman í húskinum – bæði vaksin og børn!!!)





• Tryggjað tykkum væl við roykvarnarum, og skiftið battaríir í verandi

varnarum – 1. desember á hvørjum ári.

• Havið í minsta lagi ein eldsløkkjara á høgligum stað og tryggið tykkum, at hesin er í lagi.

• Havið eitt brandteppi á høgligum stað.

• Havið eina hondlykt – t.d. har tit velja at hava eldsløkkjara og brandteppið hangandi.

• Leggið eina ætlan fyri, hvørja rímingarleið tit eiga at velja.

• Farið ongantíð út frá brennandi kertuljósum.

• Latið ongantíð smábørn vera einsamøll við kertuljósum.

• Nýtið altíð eldfastar stakar.

• Tað er skilagott, at hava eina kannu við vatni, har kertuljós o.a. eru tendraði.





GEVIÐ GÆTUR!!

• Ansað VÆL eftir, at vatn ikki stoytt á grýtu við feitti, tí so hendir ein sokallað dampeksplosión, og eldurin verður tveittur um alt rúmið og á menniskju, sum eru í nánd.

• Takið endiliga ikki grýtuna av komfýrinum.

• Køvið við einum loki ella brandteppi og skrúva niður fyri hitanum.

• Er eldur komin upp undir eymhettuna, má ein tryggjað sær, at eldurin ikki er farin víðari.





FÝRVERK!!

• Farið ongantíð undir heimagjørt fýrverk – t.d. rørbumbur o.a.

• Ikki ganga við fýrverki uppi á tær.

• Nýt trygdarbrillur!