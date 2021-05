FYRSTI MAI og VALBORGARMESSA

Fyri tjúgutrimum árum síðani var eitt rimmar val har vit valdu FULLVELDI! Sjálvstýrisflokkar fóru at arbeiða saman fyri at seta tað frælsi í verk sum vit valdu fjúrtanda September í 1946!

Ætlanin vann ikki á mál tí Danmark als ikki hevði hug til at minka um ”ríki” sítt!

Eisini komu býttir kílar ímillum Fólkaflokk og Tjóveldi.

Ein høvuðsspunasmiður valdi sær heldur framtíð hjá Føroya deild av sosialdemokratum!

Øll val síðani hava sjálvstýrisflokkar havt meiriluta á Tingi, men vilja ikki brúka møguleikan til at

taka frælsi!

Nei teir vilja heldur arbeiða saman við sambandskreftum at umsita føðilandið eftir tí lóg sum fall í 1946! Teir fáa góða løn og serliga góðar pansjónstreytir afturfyri ómakin!

Teir áttu at hugsa meiri um at taka dygg tøk fyri at vinna frælsi enn at mala sum ryssa yvir deyðum fyli og einki gera!

Í veruleikanum eru allir flokkarnir danskir samríkjaflokkar!

Teir reypa av hvussu dugnaligir teir eru at umsita okkara avmarkaða fólkaræði!

Krúpa treytaleyst undir donskum uttanríkispolitikki!

Við radarum!

Einaferð var Løgtingið samt um at vit skuldu vera uttanfyri allar hernaðarfylkingar!

Men tað er langt síðani!

Spæla so dyggiliga ”Fólk í húsi” við eitt nú dýrum óneyðugum sendistovum!

Eitt ófrælst land kann ikki og hevur als ikki sendistovur!

Vit mugu avtaka óbrúkiligu flokkarnar og fremja eina blíða kollvelting í stjórnarmálum har vit lýsa okkum sum fræls tjóð!

Síðani samráðast vit við Danmark og onnur lond um hvussu leikur skal fara fram!

Komi til verka!

Hanus Vang