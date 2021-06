Fyrsti túrur hjá Jákup Sverra eftir streymmátarum

Tann 20. mai fór Jákup Sverri á hydrografitúr, har onnur høvuðsuppgávan var at taka streymmátarar upp. Tað hilnaðist sera væl, og allir mátararnir vórðu tiknir upp í øllum góðum. Hetta var eitt serligt ár fyri mátingarnar í Bankarennuni, tí í samfull 25 ár hevur Havstovan nú mátað tað djúpa rákið har. Millum streymmátararnar vóru eisini tveir týskir mátarar, sum blivu tiknir upp fyri Universitetið í Hamburg (Sí mynd). Allir streymmátararnir eru nú á Havstovuni, har data verða lisin, battaríini skift, eins og annað eftirlit verður gjørt. Í komandi viku er so ætlanin at leggja fimm streymmátarar út aftur.

Hin høvuðsuppgávan á túrinum var at gera hydrografiskar mátingar á Íslandsrygginum. Mátingar blivu gjørdar mitt eftir øllum Rygginum og á sunnara kanti fyri at kanna tað djúpa kalda rákið, ið fer yvir um Ryggin. T.d. sást kaldur sjógvur reka í eini lind niðri við botn sunnan fyri Ryggin, har streymmátarar hjá Havstovuni hava mátað seinasta árið.

Hesin túrur var partur av verkætlanini FARMON 2020 og Rákið tvørtur um Íslandsryggin, sum Havstovan stendur fyri við fígging frá ávikavist Energistyrelsen og Jens Smeds Oceanografiske fond í Danmark. Les alla túrfrágreiðingina her.